Exposition de Frédéric Deluy : « Peintures »

Exposition de Frédéric Deluy : « Peintures », 23 juillet 2022, . Exposition de Frédéric Deluy : « Peintures »



2022-07-23 – 2022-07-31 EUR Exposition des oeuvres de Fréderic Deluy, plasticien. Vernissage le samedi 23 juillet à 18h. Exposition des oeuvres de Fréderic Deluy, plasticien. Vernissage le samedi 23 juillet à 18h. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville