Exposition de Françoise Rivoalland, Gilles Connen, Georges Le Texier Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Françoise Rivoalland, Gilles Connen, Georges Le Texier Pléneuf-Val-André, 28 mars 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition de Françoise Rivoalland, Gilles Connen, Georges Le Texier Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-03-28 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Sculpture Ce trio rassemble 3 élèves des Beaux-Arts de St-Brieuc sous le nom de « Trio infernal ». Pour Françoise Rivoalland, modeler la terre est une manière de dessiner dans le volume. Le portrait est un de ses thèmes favoris. Gilles Connen

gltexier583@gmail.com +33 6 74 19 74 95

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

