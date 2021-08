Exposition de François Vidal – Art Vital Mortagne-au-Perche, 2 septembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Exposition de François Vidal – Art Vital 2021-09-02 – 2021-09-15 Salle Fernand Vallée 1 rue Henri CHartier

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Le peintre François Vidal expose ses œuvres récentes avec le soutien de l’association AR[T]AMIS.

Il y a une quinzaine d’années, à l’heure de la retraite et après une vie professionnelle entièrement consacrée au cheval, François Vidal a décidé de s’exprimer par la peinture. Il est donc un peintre de la maturité, qui s’autorise les émerveillements, la spontanéité, les colères de l’enfant avec la réflexion, la maîtrise et la fermeté de l’homme d’expérience : ainsi trace-t-il son chemin unique qu’on est tenté cependant d’inscrire dans la lignée de l’Art brut. Il ne récuse d’ailleurs pas cette filiation. Toutefois, sa peinture s’en écarte en ce qu’elle est certes le fruit d’une inspiration très libre, mais appuyée sur une très solide culture artistique et sous-tendue par une réflexion maîtrisée sur ce qu’il fait et comment il le fait.

De sa longue fréquentation des équidés, il a gardé des qualités qui imprègnent son travail : une acuité sensible ouverte aux autres et à l’environnement, une douceur d’approche que l’on sent alliée à une grande fermeté. François Vidal n’est pas un violent ; il dit lui-même travailler à obtenir une harmonie des formes et des couleurs « sans violence et sans méchanceté pour apporter du bonheur à qui regardera ».

Ce qui frappe de prime abord, c’est la vigueur de son inspiration et le foisonnement des formes sous lesquelles elle s’exprime. François Vidal ne se pose aucune limite, ne connaît pas l’autocensure, ne se refuse aucune direction. Il puise son inspiration à plusieurs sources : soit des idées dont il souhaite explorer les potentialités, soit dans son environnement, humain, animal ou végétal, soit dans les visions qu’il reçoit en rêve ou en demi-sommeil. Mais il accepte toujours, dans une manière itérative, de se laisser porter par l’impulsion de l’instant, d’explorer des directions nouvelles : « Un tableau terminé est toujours différent de ce que j’avais prévu au départ ».

Peindre procure à François Vidal un état de bien-être où lui sont ouvertes, sous l’impulsion de l’instant, toutes les routes du possible et certainement celles du bonheur.

Salle Fernand Vallée – Ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et les samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30.

