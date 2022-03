Exposition de François EFFELEC à l’église d’Henvic Henvic, 26 mai 2022, Henvic.

2022-05-26 15:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 Rue de la mairie Ancienne Eglise

Henvic Finistère Henvic

Venez découvrir les œuvres de l’artiste Carantécois François EFFELEC sur le thème “Heures du Jour et de la Nuit” , exposées au sein de l’ancienne église d’Henvic pour le week-end de l’Ascension.

“Effelec se joue des lois de la perspective, de la pesanteur, de l’équilibre. La construction initiale et sage, à base d’éléments essentiellement géométriques, se rebelle pour devenir structure chaotique et complexe : formes empilées, savamment enchevêtrées, déformées, investies de couleurs subtiles, parfois volontairement éteintes… ” J. Le Calvez

carantec@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 00 43

