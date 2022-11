Exposition de Franck Charlet à Trôo Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Troo Exposition de Franck Charlet à Trôo. Plusieurs animations seront organisées les samedis après-midis : samedi 17 déc. à partir de 15h30 : Thierry Thurmel improvise au saxo en réponse aux oeuvres de Franck Charlet. Samedi 7 janvier : lecture de textes de Franck Charlet par l’auteur, suivi d’un entretien public entre Franck Charlet et Jérôme Diacre, enseignant en philosophie et critique d’art. Samedi 14 janvier : TURQUERIES ! Concert et présentation de la revue BLO(IS)TANBUL. Présence de l’artiste le samedi. Exposition d’œuvres de Franck Charlet, lectures de poésies de Thierry Thurmel… Peintures-Dessins trootourisme41@gmail.com https://trootourisme.jimdo.com/ Franck Charlet

