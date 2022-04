Exposition de Francine Leloup et Max Molé, 1 août 2022, .

Exposition de Francine Leloup et Max Molé

2022-08-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-07 19:30:00 19:30:00

Francine Leloup

Art moderne et Arc en ciel de Géométrie.

Normande d’origine, j’ai pris ma retraite en 2016.

J’ai toujours été passionnée de décoration intérieure avec un esprit créatif un peu osé – j’ai beaucoup aimé ma carrière professionnelle dans l’ameublement.

Pendant ces confinements, j’ai réfléchi, les modes évoluent, l’architecture également, c’est aussi pourquoi je me suis « lancée » récemment dans l’art géométrique sur toile à peindre de différents formats.

Le cube faisant de nos jours partie de notre environnement, j’ai souhaité allier couleurs et harmonie grâce à de simples objets tels qu’une équerre – un compas et surtout de belles couleurs.

Nous avons besoin de celles-ci pour égayer nos vies – alors un « Arc en Ciel » de géométrie porte bien son nom.

E-mail : francine.leloup14@gmail.com

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.

Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 à 14h30 à 21h30.

samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.

Max Molé

Huiles Marines.

Rouennais d’origine, je vis à Saint-Pair-sur-mer depuis ma retraite.

J’ai eu le coup de cœur pour la luminosité du ciel et de la mer, même par temps gris, il y a toujours des couleurs magnifiques.

Autodidacte, je ne peins que depuis une dizaine d’années. Je travaille seul à mon domicile et ne peins que sur toile à la peinture à l’huile, tout ce qui à un rapport avec la mer et les enfants, mes thèmes préférés.

E-mail : max.mole@neuf.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.

Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 à 14h30 à 21h30.

samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

Gratuit

