La Forêt-de-Tessé Logis Médiéval de Tessé Charente, La Forêt-de-Tessé Exposition de fossiles Charentais Logis Médiéval de Tessé La Forêt-de-Tessé Catégories d’évènement: Charente

La Forêt-de-Tessé

Exposition de fossiles Charentais Logis Médiéval de Tessé, 18 septembre 2021, La Forêt-de-Tessé. Exposition de fossiles Charentais

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Logis Médiéval de Tessé

### Venez visiter une exposition de fossiles récoltés par l’Association Charentaise de Géologie ! Un atelier de nettoyage de fossiles sera ouvert à tous. Vous pourrez visiter librement le Logis Médiéval restauré par l’association ARSIMED. A la clé également, une présentation des activités de l’association (stages, restauration du logis, etc…).

Gratuit. Entrée Libre. Masque obligatoire dans le Logis.

Venez visiter une exposition de fossiles récoltés par l’Association Charentaise de Géologie ! Un atelier de nettoyage de fossiles sera ouvert à tous. Logis Médiéval de Tessé 4 rue du Logis, 16240 La Forêt-de-Tessé La Forêt-de-Tessé Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, La Forêt-de-Tessé Autres Lieu Logis Médiéval de Tessé Adresse 4 rue du Logis, 16240 La Forêt-de-Tessé Ville La Forêt-de-Tessé lieuville Logis Médiéval de Tessé La Forêt-de-Tessé