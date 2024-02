Exposition de Florence Tolstoff à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage, lundi 24 juin 2024.

Exposition de Florence Tolstoff à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

L’artiste peintre et écrivaine Florence Tolstoff présente son exposition « L’Apogée des songes Tableaux huiles et divers, Romans et poèmes » à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 10:15:00

fin : 2024-06-30 19:30:00

Rue Carnot Espace Carnot

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine florence75florence@yahoo.fr

