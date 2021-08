Exposition de Florence Bogino de Busserolles Montlouis-sur-Loire, 29 septembre 2021, Montlouis-sur-Loire.

Exposition de Florence Bogino de Busserolles 2021-09-29 15:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Montlouis-sur-Loire 37270

Exposition des peintures et sculptures de Florence Bogino de Busserolles. Florence nous propose tout un univers d’évasion, sculptural et pictural. L’air, l’eau, le feu, la terre, les vivants se dévoilent à travers un métissage de techniques où couleurs et matières se confondent et la figure prend forme… “Chaque morceau de bois me fait sentir quelque chose, m’inspire… je vois les formes dans le bois, les formes vivent dans mon imaginaire et l’œuvre se révèle…”

Exposition des peintures et sculptures de Florence Bogino de Busserolles au Carroi des Arts.

+33 2 47 45 85 85 https://www.ville-montlouis-loire.fr/le-carroi-des-arts/

