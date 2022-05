Exposition de Flo B. Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Exposition de Flo B. Pléneuf-Val-André, 18 juillet 2022, Pléneuf-Val-André.
Salle des Régates Promenade de la digue

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Peinture, huile

Sur ses toiles, Flo B. représente son sentiment du moment à travers une couleur. Elle y apporte ensuite de la matière. Jouant avec couteaux et pinceaux, elle se laisse guider par son inspiration , par l’émotion. Une fois le tableau terminé, elle aime laisser libre l’interprétation qui s’en dégage. Ouvert à tous dans le respect des consignes sanitaires, gratuit. flo.bou@wanadoo.fr +33 6 21 35 54 48 Peinture, huile

