Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Exposition de fin d'année des ateliers du Calm

Lesparre-Médoc

Exposition de fin d’année des ateliers du Calm Lesparre-Médoc, 1 juin 2022, Lesparre-Médoc. Exposition de fin d’année des ateliers du Calm 2022-06-01 – 2022-06-30 CALM (salle Molière) 7 rue de Gramont

Lesparre-Médoc Gironde Pour clôturer la saison culturelle du Calm, les ateliers de dessin et de poterie exposeront leur travail de l’année.

Pour tout public.

Entrée libre aux heures d’ouverture du CALM.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse CALM (salle Molière) 7 rue de Gramont Ville Lesparre-Médoc