EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE AU VILLAGE D’ARTISTES Bellevigne-en-Layon, 5 novembre 2021, Bellevigne-en-Layon.

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE AU VILLAGE D’ARTISTES 2021-11-05 – 2021-11-05 Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Place du Mail

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire Bellevigne-en-Layon

Pour terminer l’année en beauté, le Village d’Artistes est heureux de vous présenter :

Sophie DELPY, Céline MORIT- KARTONIK et Ronnie NÉMORIN

Miroirs, profondeurs et ouvertures…

Regards croisés sur la figure de l’être, son expressivité et ses belles aspérités par trois approches singulières.

Sophie DELPY // sculpture

Céline MORIT- KARTONIK // peinture et sculpture

Ronnie NÉMORIN // peinture

Soirée rencontre, en présence des artistes, le 5 novembre 2021 à 18h30

Venez découvrir l’Exposition de fin d’année au Village d’Artistes !

villageartistes@rablaysurlayon.com +33 2 41 78 61 32 https://www.villageartistesrablay.com/

Pour terminer l’année en beauté, le Village d’Artistes est heureux de vous présenter :

Sophie DELPY, Céline MORIT- KARTONIK et Ronnie NÉMORIN

Miroirs, profondeurs et ouvertures…

Regards croisés sur la figure de l’être, son expressivité et ses belles aspérités par trois approches singulières.

Sophie DELPY // sculpture

Céline MORIT- KARTONIK // peinture et sculpture

Ronnie NÉMORIN // peinture

Soirée rencontre, en présence des artistes, le 5 novembre 2021 à 18h30

dernière mise à jour : 2021-10-19 par