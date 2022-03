EXPOSITION « DE FIL EN AIGUILLE » À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 30 avril 2022, Baugé-en-Anjou.

Le château de Baugé s’associe au musée d’Art et d’Histoire pour créer une exposition originale et ludique.

Cette année, une nouvelle énigme au cœur des collections ethnographiques du musée :

Le 9 juin 1905, le jour de son mariage, Rosa Buenaventura découvre que le tailleur qui a confectionné sa robe a disparu. La veille, le tailleur a donné la clé de sa boutique à l’un des commerçants du quartier. Pour retrouver ce-dernier et sauver le mariage de Rosa, les visiteurs pourront s’aider des objets d’anciens commerces angevins du début du XXe siècle : enseignes du sabotier machines à coudre du tailleur, pots à pharmacie, mais aussi des photos anciennes des magasins …

Observation, énigmes, recherches et réflexion dans les commerces de Baugé de la Belle Epoque !

Chaque année, un artiste contemporain est invité à présenter ses œuvres en lien avec l’exposition ; les créations textiles de Manon Tricoire prendront ainsi place dans l’atelier du tailleur.

