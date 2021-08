Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Exposition – De fibres et d’eau Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin « Chacun connait ce jeu « pierre, ciseaux, papier », où la légèreté du papier gagne et enveloppe la dureté de la pierre. Ici à Alspach, c’est à ce jeu entre architecture de grès rose et papier. Une installation de papier qui dialogue avec l’esprit du lieu : abbaye et papeterie, entourées de forêts auprès d’une rivière. La fibre et l’eau, à l’origine de la pâte. Le papier contient cette source végétale, la mémoire de nos forêts premières.

