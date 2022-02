Exposition de Fabrice Conan Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Fabrice Conan Pléneuf-Val-André, 28 février 2022, Pléneuf-Val-André.

2022-02-28 10:00:00 – 2022-03-06 18:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Patchwork Passionnée par le Patchwork, Fabrice Conan est fascinée par la possibilité qu’offre cette technique, de créer et raconter

une histoire avec l’association des tissus et des couleurs. Ce qu’elle aime par dessus tout ? Partager sa passion avec le

faby.mounette@gmail.com +33 6 09 22 89 19

une histoire avec l’association des tissus et des couleurs. Ce qu’elle aime par dessus tout ? Partager sa passion avec le

Tout public et gratuit.

