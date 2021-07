EXPOSITION DE ELISE BEIGNARD – GRAVURES EN CLICHÉ VERRE Mamers, 2 août 2021-2 août 2021, Mamers.

EXPOSITION DE ELISE BEIGNARD – GRAVURES EN CLICHÉ VERRE 2021-08-02 – 2021-08-29 Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot

Mamers Sarthe Mamers

La gravure en cliché-verre :

Des milliers de croquis se sont accumulés, la gravure est arrivée dans mon parcours de peintre comme une évidence. La gravure en cliché-verre est un procédé ancien et rare que j’ai remis au goût du jour depuis quelques années.

Au commencement Il y a la source inépuisable guidée par les sentiments, ma main glisse sur le papier. Il y a le geste qui s’invente à essayer, à saisir le trait puis, un dessin précieux d’audience intime.

Sur une plaque de verre enduite de collodion, je vais créer un dessin inversé d’ombres et de lumières nécessaires à sa lecture. La fabrication de papier sensible et de bains issus de mes recherches permettront de révéler la gravure au tirage unique du bleu cyan, bleu de Prusse au gris et sépia.

exposition visible du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, dimanche et jour férié de 10h à 12h

+33 2 43 97 60 63

