Doubs Rendez-vous de 14h00 à 18h00 pour découvrir une rétrospective de dessins, collages et art textile de l’artiste Dominique Pourchet à la Maison des Ateliers, Faubourg d’Anroz à Baume-les-Dames. clous.nuages@gmail.com http://alamaisondesateliers.com/ Baume-les-Dames

