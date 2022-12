Exposition de Dominique Boisson et d’Anne Haenel Reuilly Reuilly Reuilly Catégories d’évènement: Indre

Indre Reuilly Dominique Boisson, Vierzonnaise, vous présente ses œuvres de petits « Bonâmes qui font de l’effet aux visiteurs, avec leurs bouilles souriantes et des détails troublants, ils ont toujours de belles âmes, ils sont tous différents, mais ce sont des petites boules de bonheur, avec parfois des secrets à découvrir sous un chapeau ».

Et Anne Haenel, artiste d’aquarelles et dessins dont la nature est sa source d’inspiration. Portraits.

Complétez votre visite avec le Musée Numérique de la Micro-Folie à la Maison de Reuilly. 1 600 des plus grandes œuvres nationales et internationales vous sont présentées sur un écran géant ! La Maison de Reuilly vous propose de découvrir une double exposition de Dominique Boisson et Anne Haenel. maisondereuilly@reuilly.fr +33 2 54 49 10 47 https://maisondereuilly.fr/ © Maison de Reuilly

