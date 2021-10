Eguisheim Eguisheim Eguisheim, Haut-Rhin Exposition de Dolphi MANN et de René MAIRE Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Exposition de Dolphi MANN et de René MAIRE
2021-10-22 – 2021-10-24
Eguisheim

Eguisheim Haut-Rhin Eguisheim 0 EUR Deux cousins exposent au château Saint Léon : L’un est connu : c’est Dolphi MANN, artiste-peintre local. Présent à de nombreuses reprises lors d’évènements culturels, expositions, animations « Les peintres dans la rue », il a son atelier au 73 rue du Rempart Nord à Eguisheim. L’autre l’est moins : c’est René MAIRE, qui habite AUBURE. Passionné par le bois, il travaille avec différentes essences et confectionne des miniatures, selon son imagination. Dolphi était employé à la SNCF, René était postier. Ni l’un, ni l’autre n’ont fait les Beaux-Arts, mais tous les deux sont de vrais artistes. De plus, ils sont cousins. En effet, Doplhi est le fils de Maria MANN née ROESCH ; quant à René, il est le fils de Léonie, la sœur de Maria. Leurs grands-parents à tous les deux sont Louis ROESCH et Louise STÄHLI qui habitaient au lieu-dit « s’Dannerhisla » à Eguisheim. Exposition mêlant la peinture de natures mortes pour Dolphi et la sculpture sur bois pour René. +33 3 89 41 21 78 Deux cousins exposent au château Saint Léon : L’un est connu : c’est Dolphi MANN, artiste-peintre local. Présent à de nombreuses reprises lors d’évènements culturels, expositions, animations « Les peintres dans la rue », il a son atelier au 73 rue du Rempart Nord à Eguisheim. L’autre l’est moins : c’est René MAIRE, qui habite AUBURE. Passionné par le bois, il travaille avec différentes essences et confectionne des miniatures, selon son imagination. Dolphi était employé à la SNCF, René était postier. Ni l’un, ni l’autre n’ont fait les Beaux-Arts, mais tous les deux sont de vrais artistes. De plus, ils sont cousins. En effet, Doplhi est le fils de Maria MANN née ROESCH ; quant à René, il est le fils de Léonie, la sœur de Maria. Leurs grands-parents à tous les deux sont Louis ROESCH et Louise STÄHLI qui habitaient au lieu-dit « s’Dannerhisla » à Eguisheim. dernière mise à jour : 2021-10-19 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

