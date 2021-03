Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste Exposition de documents en langue française pour la jeunesse Bibliothèque régionale d’Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Exposition, du 15 au 20 mars, de documents en langue française pour la jeunesse sur le thème de l’air, choisi à l’occasion de La Semaine de la langue française et de la Francophonie 2021.

Les enfants sont invités à participer à cette initiative en écrivant ou en dessinant, sur un petit nuage de papier mis à leur disposition par la bibliothèque, le mot lié au thème « air » qui leur vient à l’esprit. Les nuages décorés seront accrochés au fur et à mesure dans les espaces de l’exposition et ajouteront ainsi une touche colorée et originale à la vitrine des documents.

Entrée libre

