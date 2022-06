Exposition de documents écrits et iconographiques Lanton, 13 juin 2022, Lanton.

Exposition de documents écrits et iconographiques Maison des associations et jeunesse 21 Avenue David de Vignerte Lanton

2022-06-13 – 2022-06-17 Maison des associations et jeunesse 21 Avenue David de Vignerte

Lanton 33138

EUR 150 ans d’histoire et d’anecdotes.

Second temps fort de cette évènement avec l’exposition de documents écrits et iconographiques comparant notamment des cartes anciennes avec des prises de vues actuelles. Elle se tiendra du 13 au 17 juin à la Maison des Associations et de la Jeunesse.

Exposition gratuite et ouverte à tous.

+33 5 56 82 99 81

