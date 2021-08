Dole Dole Dole, Jura Exposition de disques vinyles – Women in Jazz Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Exposition de disques vinyles – Women in Jazz Dole, 30 août 2021, Dole. Exposition de disques vinyles – Women in Jazz 2021-08-30 – 2021-09-18 Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet

Dole Jura EUR Exposition de disques vinyles Women in jazz : musiciennes et chanteuses

Jusqu’au 18 septembre – Médiathèque de l’Hôtel-Dieu

(Dans le cadre du festival de jazz au féminin) mediatheque@grand-dole.fr +33 3 84 69 01 50 Exposition de disques vinyles Women in jazz : musiciennes et chanteuses

Jusqu’au 18 septembre – Médiathèque de l’Hôtel-Dieu

(Dans le cadre du festival de jazz au féminin) dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet Ville Dole