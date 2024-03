Exposition de Dioramas Isigny-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Exposition de Dioramas Isigny-sur-Mer Calvados

Vendredi

: Corinne et François Dumortier ont la passion de la maquette. Ils réalisent des dioramas, principalement de la guerre 39-45. Une passion qui les a conduit à quitter Compiègne (Oise) pour Isigny-sur-Mer car proche du secteur d’Omaha Beach.

Un diorama est une reconstitution de scènes, un calque à échelle réduite d’un lieu qui prends vie grâce à plusieurs maquettes disposées dans un décor reconstitué à l’identique.

Comme à chaque anniversaire du Débarquement et pour la première fois à Isigny, M. et Mme Dumortier exposeront leurs maquettes qui illustrent le déroulé des évènements.

: Corinne et François Dumortier ont la passion de la maquette. Ils réalisent des dioramas, principalement de la guerre 39-45. Une passion qui les a conduit à quitter Compiègne (Oise) pour Isigny-sur-Mer car proche du secteur d’Omaha Beach.

Un diorama est une reconstitution de scènes, un calque à échelle réduite d’un lieu qui prends vie grâce à plusieurs maquettes disposées dans un décor reconstitué à l’identique.

Comme à chaque anniversaire du Débarquement et pour la première fois à Isigny, M. et Mme Dumortier exposeront leurs maquettes qui illustrent le déroulé des évènements. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Place de Verdun

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie secretariat@communeisigny.fr

L’événement Exposition de Dioramas Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Isigny-Omaha