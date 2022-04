Exposition de dinosaures Terre-Jurassique Sens, 22 avril 2022, Sens.

Exposition de dinosaures Terre-Jurassique Parking du supermarché Auchan Centre Commercial les Portes de Bourgogne Sens

2022-04-22 – 2022-04-24 Parking du supermarché Auchan Centre Commercial les Portes de Bourgogne

Sens Yonne Sens

0 0 EUR Venez découvrir en famille l’exposition de dinosaures Terre-Jurassique, installée sur le parking d’Auchan !

Du 22 avril au 1er mai, ce musée éphémère vous ouvre ses portes de 14h à 18h non stop.

Venez nombreux pour découvrir plus de 30 dinosaures réalistes !

Atelier paléontologie.

Documentaire sur l’extinction des dinosaures.

À la suite d’un dino quiz, les enfants repartiront avec le diplôme du petit paléontologue.

Bébé Blue, le petit vélociraptor, se prêtera volontiers à prendre des photos avec tous les petits explorateurs du monde jurassique.

Sur place également : château gonflable, confiserie et boutique souvenirs.

+33 3 86 65 19 49

