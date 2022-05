EXPOSITION DE DINOSAURES Sarrebourg, 2 juillet 2022, Sarrebourg.

EXPOSITION DE DINOSAURES Sarrebourg

2022-07-02 14:30:00 – 2022-07-02 18:30:00

Sarrebourg Moselle

8 EUR

À travers cette exposition, vous serez transporté il y a plusieurs millions d’années et vous pourrez rencontrer les plus belles espèces disparues du Trias, Jurassique et Crétacé avec notamment des tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures et parasaurolophus. Les dinosaures de grande taille sont accompagnés de panneaux explicatifs sur leur mode de vie et leur nourriture. Un atelier de fouilles pour les enfants leur permettra de trouver des ossements de dinosaures. Enfin, un documentaire d’environ 40 minutes viendra finaliser l’exposition. L’occasion de passer un moment ludique,pédagogique et agréable en famille.

+33 6 58 55 15 70

Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-05-12 par