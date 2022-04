EXPOSITION DE DINOSAURES Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

EXPOSITION DE DINOSAURES Parking à coté du Novotel Boulevard Robert Schuman Le Mans

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 18:30:00 Parking à coté du Novotel Boulevard Robert Schuman

Le Mans Sarthe

8 8 EUR Pour la première fois en tournée européenne, l’exposition vous embarquera dans une visite à découvrir en famille. Des animations autour des dinosaures

A travers un parcours intérieur et extérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps.

Découvrez de nombreuses animations avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature, avec une projections vidéo.

Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure

Également

un Quizz pour gagner le diplôme du petit paléontologue et une aire de jeux pour les plus jeunes avec structures gonflables !

Venez découvrir

– Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisés

– Animations

– Projection sur grand écran.

– Fouille archéologique

– Modules pédagogiques

– Cadeaux souvenir

Jour d’ouverture : Du samedi 14 mai au dimanche 15 mai 2022

Ouverture : De 10h à 18h30

Adresse : Boulevard Schuman Le Mans 72000

Côté pratique :

Tarifs : 8€/ enfant de 3 à 12 ans

10€/a partir de 13 ans

Unique en France.

contact.dinosaures@gmail.com +33 6 24 75 38 95 http://exposition-dino-world.com/

Parking à coté du Novotel Boulevard Robert Schuman Le Mans

