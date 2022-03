Exposition de dinosaures Ifs, 25 mars 2022, Ifs.

Exposition de dinosaures Ifs

2022-03-25 – 2022-03-25

Ifs Calvados

À travers un parcours intérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps.

Découvrez de nombreuses animations avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature, une expérience de réalité virtuelle unique

et un parcours encore plus immersif avec une projections vidéo.

Au programme :Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisésDe nombreuses animations Une projection sur grand écranUne Fouille archéologique Un casque de réalité virtuelEt des cadeaux souvenirs

Pas de réservation billet à retirer sur place uniquement (chèques ou espèces uniquement)

Plus d’informations sur le site de l’exposition.

contact.dinosaures@gmail.com +33 6 24 75 38 95 http://exposition-dino-world.com/

Ifs

