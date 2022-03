Exposition de dinosaures dino”s” World Terrain de la pépinière à Pontoise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Exposition de dinosaures dino"s" World

du samedi 16 avril au lundi 18 avril

du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Terrain de la pépinière à Pontoise

a Pontoise L’exposition de référence à ne pas confondre avec d’autres expositions! A travers un parcours intérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps. Découvrez de nombreuses animations avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature, une expérience de réalité virtuelle unique et un parcours encore plus immersif avec une projections vidéo. Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure Venez découvrir – Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisés – Projection sur grand écran. – Fouille archéologique – Casque virtuel – Cadeaux souvenir Adresse Terrain de la pépinière (Face au Leclerc ) pontoise ?JOUR D OUVERTURE : Samedi 16 avril 2022 dimanche 17 avril 2022 Lundi 18 avril 2022 ? INFO HORAIRES De 10h a 18h30 non-stop Côté pratique : ​Tarifs : 8€/ enfant de 3 à 12 10€ a partir de 13 ans ? Mode de règlement chèque ou espèce ?Billet à retirer sur place pas de réservation Renseignements : [contact.dinosaures@gmail.com](mailto:contact.dinosaures@gmail.com) Renseignements au 06 99 86 78 98 Site web : exposition-dino-world.com

Sans réservation billetterie uniquement sur place

L’exposition de référence arrive dans le Val-d’Oise! Terrain de la pépinière à Pontoise Pontoise Pontoise Val-d’Oise

