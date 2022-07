Exposition de dinosaures, 28 juillet 2022, .

Il y a plusieurs millions d’années, les dinosaures, ces étonnants animaux, ont peuplé la Terre. Une période qui intrigue.

À travers notre exposition, vous serez transporté à cette époque et vous pourrez rencontrer les plus belles espèces disparues du Trias, Jurassique et Crétacé avec notamment des tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures et parasaurolophus.

Au total, ce sont 35 dinosaures de grande taille, chacun accompagné de panneaux explicatifs sur leur mode de vie et leur nourriture.

Ces derniers vous seront utiles pour compléter le « Dino quizz » fourni à l’entrée de l’exposition. Ce qui rend la visite interactive et éducative.

Et pour la première fois en France, vous pourrez observer le tyrannosaure en taille réelle, entièrement robotisée de 13 m de long sur 6 m de haut.

Les enfants pourront également, au cours d’un atelier de fouilles, trouver des ossements de dinosaures.

Enfin, un documentaire d’environ 40 minutes viendra finaliser l’exposition. L’occasion de passer un moment ludique,pédagogique et agréable en famille.

Et si les enfants souhaitent se dépenser après cette visite, un coin structure gonflable sera

présent à l’extérieur avec un accès gratuit.

Alors passionné ou amateur, laisseriez-vous tenter par ces maîtres incontestés de la planète qui ont vécu sur terre durant près de 15 millions d’années?

