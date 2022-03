Exposition de Dessins “Rayures” La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine La Guerche-de-Bretagne Exposition de Patrice de Carheil, dans le cadre de la manifestation nationale “Le Printemps des Poètes”.

Rendez-vous à La Salorge, Centre Culturel Patrick Lassourd à La-Guerche-de-Bretagne. mediatheque@laguerchedebretagne.fr +33 2 99 96 22 20 Exposition de Patrice de Carheil, dans le cadre de la manifestation nationale “Le Printemps des Poètes”.

