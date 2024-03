Exposition de dessins, peintures à l’acrylique et à l’huile Maison Louis David Andernos-les-Bains, mercredi 14 août 2024.

Exposition de dessins, peintures à l’acrylique et à l’huile Maison Louis David Andernos-les-Bains Gironde

Venez admirer les dessins d’Axelle Costerousse, les peintures à l’acrylique de Joël Doriant et les peintures à l’huile de Didier Samson dans les 3 salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14

fin : 2024-08-20

Maison Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

