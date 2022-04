EXPOSITION DE DESSINS PAR ANDRE THIBAUD, 9 mai 2022, .

EXPOSITION DE DESSINS PAR ANDRE THIBAUD

2022-05-09 – 2022-05-09

“Durant ma vie professionnelle, j’ai toujours aimé crayonner, griffonner, esquisser des portraits, modifier des photos de journal – par exemple transformer un farouche rugbyman en paisible pêcheur de crevettes – ou encore caricaturer mes collègues … Mais ces premières approches du dessin ne me paraissaient jamais achevées. J’en ai gardé quelques-unes avec l’idée de les reprendre quand j’aurais du temps.

Avec la retraite, ce temps est venu. Et je me suis aussitôt inscrit au cours de Serge Le Cam, professeur de peinture/dessin. Pendant de nombreuses années, j’ai bénéficié de son savoir-faire, de ses connaissances historiques et de ses conseils judicieux pour réaliser des œuvres avec des techniques diverses : huile, aquarelle, encre …..

Si maintenant il m’arrive de peindre, mon occupation principale reste le dessin que je réalise au crayon ou de plus en plus fréquemment à l’encre. Mes thèmes favoris : paysages, portraits ou animaux…. J’essaie d’être le plus fidèle possible à mon sujet, tout en captant les effets d’ombre et de lumière.

Pour cela, je travaille la mise en scène et, par toutes petites touches, un point au crayon, un min-trait à la plume, je mets en place les divers éléments de mon dessin. Puis je reviens, toujours à « petits pas », sur une partie de la feuille, deux fois, trois fois, autant de fois qu’il est nécessaire pour marquer les contrastes, traduire les nuances d’un feuillage, l’ondulation de l’eau, la morphologie d’un animal en mouvement… C’est un style exigeant, minutieux, qui demande beaucoup de temps et de patience”.



