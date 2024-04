Exposition de dessins par André Thibaud Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, vendredi 12 avril 2024.

Exposition de dessins par André Thibaud Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Aux Moutiers-en-Retz, une exposition artistique de dessins par André Thibaud.

« Chaque trait, une histoire. Chaque ombre, un secret. »

Pendant sa vie professionnelle, André Thibaud a toujours aimé dessiner, esquisser des portraits et modifier des photos. Cependant, ces premières approches ne lui semblaient jamais achevées. Après la retraite, il s’est inscrit aux cours de Serge Le Cam, professeur de peinture et de dessin. Grâce à ses conseils avisés, l’auteur a exploré diverses techniques artistiques telles que l’huile, l’aquarelle et l’encre.

Bien qu’il peigne désormais, le dessin reste sa principale occupation, avec des thèmes variés tels que les paysages, les portraits et les animaux. Son style minutieux et exigeant capture les effets d’ombre et de lumière, avec une patience infinie dans chaque détail.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:30:00

fin : 2024-04-12 18:30:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

