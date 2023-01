Exposition de dessins « Panorama » par les élèves de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LA GUERCHE DE BRETAGNE

Exposition de dessins « Panorama » par les élèves de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne, 27 janvier 2023, La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne. Exposition de dessins « Panorama » par les élèves de La Guerche-de-Bretagne Centre Culturel Patrick Lassourd Médiathèque La Salorge Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Médiathèque La Salorge Centre Culturel Patrick Lassourd

2023-01-27 – 2023-01-27

Médiathèque La Salorge Centre Culturel Patrick Lassourd

La Guerche-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine La Guerche-de-Bretagne EXPOSITION LA GUERCHE-DE-BRETAGNE I L’exposition présente les lieux pratiqués et rêvés par les élèves. La commune de La Guerche-de-Bretagne est en cours d’homologation Petites Cités de Caractère®. En s’appuyant sur cette dynamique, é , portée par l’association « __ », proposait d’accompagner les élèves dans la découverte et l’appropriation de leur commune. Des ateliers de terrains en passant par le dessin, la cartographie et les projections futuristes, les élèves de CM1-CM2-6ème ont pu raconter les lieux qu’ils fréquentent et réfléchir à des projets capables d’enrichir leur environnement ! Rendez-vous pour le vernissage à à Rendez-vous à la médiathèque La Salorge, au centre culturel Patrick Lassourd à La Guerche-de-Bretagne. Et durant tout le moins de février. mediatheque@laguerchedebretagne.fr +33 2 99 96 22 20 Médiathèque La Salorge Centre Culturel Patrick Lassourd La Guerche-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Autres Lieu La Guerche-de-Bretagne Place Charles de Gaulle Adresse La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Médiathèque La Salorge Centre Culturel Patrick Lassourd Ville La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne lieuville Médiathèque La Salorge Centre Culturel Patrick Lassourd La Guerche-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

La Guerche-de-Bretagne Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guerche-de-bretagne-la-guerche-de-bretagne/

Exposition de dessins « Panorama » par les élèves de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 2023-01-27 was last modified: by Exposition de dessins « Panorama » par les élèves de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Place Charles de Gaulle 27 janvier 2023 Centre Culturel Patrick Lassourd Médiathèque La Salorge Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine

La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine