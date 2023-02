[Exposition de dessins] Maxime Sagaert « Maxime façon Picasso » Ibis Place des Canadiens Varengeville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Ce weekend venez découvrir les dessins de Maxime Sagaert, jeune artiste autiste, au sein de la galerie Edouard M à Varengeville. Ses œuvres sont inspirées du cubisme, plus précisément empreintes de l’influence de Picasso

Les fonds générés par cette exposition seront reversés à l’IME de l’artiste. +33 6 87 00 50 36 Ibis Place des Canadiens Galerie Edouard M Varengeville-sur-Mer

