du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Association d’Education Populaire (AEP) St-Ignace Neuhof

### André-Pierre exposera ses peintures et dessins, sur le thème des anciens paysages du Neuhof-Stockfeld. Pas moins de 50 tableaux de différentes techniques : Crayon, encre de chine, lavis, aquarelle, peinture à l’huile, sous verre… Vous reconnaitrez certains lieux, vous découvrirez comments ils étaient « avant » : Allée Goldschmidt, Rue de la Breitlach, lavoir de la Ganzau, place du marché, l’église protestante etc … Les anciens du quartier se souviendront, les plus jeunes découvriront des paysages qui n’existent plus : le Châtelet de la forêt, le « Sodamänelhisel », la Faisanderie etc … André Pierre à immortalisé au fil du temps, quantité d’endroits à jamais disparus… Détails sur [[http://peinture-sous-verre.fr/](http://peinture-sous-verre.fr/)](http://peinture-sous-verre.fr/) !

Gratuit. Entrée libre.

André-Pierre exposera ses peintures et dessins, sur le thème des anciens paysages du Neuhof-Stockfeld. Association d’Education Populaire (AEP) St-Ignace Neuhof 15 chemin du Kammerhof, 67100 Strasbourg Strasbourg Neuhof Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d'évènement: Bas-Rhin, Strasbourg