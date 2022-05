Exposition de dessins et peintures Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Exposition de dessins et peintures Quimperlé, 14 mai 2022, Quimperlé. Exposition de dessins et peintures Galerie Le Présidial 13 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-05-14 – 2022-05-15 Galerie Le Présidial 13 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère L’association arts-plastiques Ode-Rose présente les dessins, peintures et études de ses ateliers.

Un moment fort d’échanges et de rencontres lors de cette exposition.

artgenor@gmail.com +33 6 10 46 20 58

