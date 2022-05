Exposition de dessins et peintures de Nlua Ruoc Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Exposition de dessins et peintures de Nlua Ruoc
Restaurant Les Herbes Folles
17 bis rue Jean Jaurès
Douarnenez
2022-05-07 – 2022-07-16

Exposition dans le restaurant ; ouverture le mercredi, jeudi et vendredi soir de 19h à 23h et le vendredi et samedi midi de 12h à 15h. Vernissage le samedi 07 mai à 18h.
+33 2 29 20 82 78

