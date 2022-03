Exposition de dessins et de sculptures Lapouyade Lapouyade Catégories d’évènement: Gironde

Lapouyade Gironde Lapouyade “C’est essentiellement autour de la représentation de corps et de visages que porte l’ensemble de mon travail, tant pour les dessins que pour les sculptures.

Pour mes sculptures, les œuvres que je réalise ont toutes une ossature en terre que je recouvre ensuite de différents matériaux. Je crée des portraits de femmes débordantes de vie, joyeuses, gaies, simples sans sophistications … naturelles.

Le dessin, c’est le résultat d’un mécanisme complexe qui, allant de l’oeil à la main doit tout à l’esprit. Pour moi, il n’y a pas de frontière entre la matière, la forme et l’esprit.” Michèle Sou “C’est essentiellement autour de la représentation de corps et de visages que porte l’ensemble de mon travail, tant pour les dessins que pour les sculptures.

