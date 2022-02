Exposition de dessins et concours: Comment le caméléon a trouvé son talent Aix-en-Provence, 1 avril 2022, Aix-en-Provence.

Exposition de dessins et concours: Comment le caméléon a trouvé son talent Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

2022-04-01 – 2022-04-30 Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Exposition de dessins et concours, dans le cadre de la Journée Franco-Allemande

Marie Meyer, Melanie Schwaab, Julias Claassen, Lylou Moulin et Luise Kwak ont créé avec des élèves allemands et français un livre bilingue pour enfants intitulé Comment le caméléon a trouvé son talent.



Ce livre pour enfants est né dans le cadre d’un projet interculturel et a pour objectif d’inciter chacun à réfléchir à son propre talent. A travers cette histoire, les étudiantes ont voulu donner confiance aux enfants et leur transmettre que chacun est unique et a au moins un talent. Grâce à son caractère bilingue, le livre leur offre la possibilité de se familiariser avec la langue étrangère de manière ludique. Les talents et les illustrations qui émanent d’une coopération avec les écoliers français et allemands ont rendu le livre authentique. Les dessins du livre seront exposés dans les locaux. N’hésitez pas à venir les découvrir.



En écho à l’exposition, un concours sur la thématique : « Quel talent ! Was für ein Talent » est organisé Tu as entre 3 et 12 ans ? Tu es français ou allemand ? Quel est ton talent ? Que ce soit le dessin, la musique, une histoire, le théâtre, le jonglage, auf Deutsch ou en français, sous le format qui te convient, fais nous part de ton talent par mail à info@cfaprovence.com, par la poste ou à travers une vidéo. Nous avons hâte de le découvrir. Nombreux lots à gagner !

Exposition autour du livre bilingue: Comment le caméléon a trouvé son talent et concours jeune public pour les 3-12 ans : Quel est ton talent? Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12 https://www.cfaprovence.com/

Exposition de dessins et concours, dans le cadre de la Journée Franco-Allemande

Marie Meyer, Melanie Schwaab, Julias Claassen, Lylou Moulin et Luise Kwak ont créé avec des élèves allemands et français un livre bilingue pour enfants intitulé Comment le caméléon a trouvé son talent.



Ce livre pour enfants est né dans le cadre d’un projet interculturel et a pour objectif d’inciter chacun à réfléchir à son propre talent. A travers cette histoire, les étudiantes ont voulu donner confiance aux enfants et leur transmettre que chacun est unique et a au moins un talent. Grâce à son caractère bilingue, le livre leur offre la possibilité de se familiariser avec la langue étrangère de manière ludique. Les talents et les illustrations qui émanent d’une coopération avec les écoliers français et allemands ont rendu le livre authentique. Les dessins du livre seront exposés dans les locaux. N’hésitez pas à venir les découvrir.



En écho à l’exposition, un concours sur la thématique : « Quel talent ! Was für ein Talent » est organisé Tu as entre 3 et 12 ans ? Tu es français ou allemand ? Quel est ton talent ? Que ce soit le dessin, la musique, une histoire, le théâtre, le jonglage, auf Deutsch ou en français, sous le format qui te convient, fais nous part de ton talent par mail à info@cfaprovence.com, par la poste ou à travers une vidéo. Nous avons hâte de le découvrir. Nombreux lots à gagner !

Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-31 par