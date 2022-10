Exposition de dessins de presse : Tous migrants Vrigne aux Bois, 15 novembre 2022, Vrigne aux Bois.

2022-11-15 – 2022-11-19

«Tous migrants !» retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse du monde entier. Des raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays, en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage, les dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés.Au fil des dix panneaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité. L’exposition, née en 2017, est une création de Cartooning for Peace. Association née en 2006 au siège des Nations unies à New York où Kofi Annan et Plantu organisent un colloque «Désapprendre l’intolérance». De cette rencontre est née l’association qui compte aujourd’hui plus de 160 dessinateurs internationaux et organise des expositions, rencontres et activités pédagogiques en France et à l’étranger pour promouvoir une meilleure compréhension entre les populations de différentes cultures.

