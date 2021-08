Exposition de dessins de presse Athis-Val de Rouvre, 4 septembre 2021, Athis-Val de Rouvre.

Exposition de dessins de presse 2021-09-04 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-05 17:30:00 17:30:00 Salle des Terriers Athis-de-l’Orne

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre

Venez découvrir deux expositions : 42 reproductions grand format de dessins de presse et une exposition de photos et affiches relatant les actions menées depuis 2000 par l’association locale ‘’Le collectif citoyen normand : le nucléaire et ses déchets’’, pour s’opposer à l’enfouissement de déchets radioactifs dans le Bocage ou ailleurs.

Un espace de rencontre convivial, gratuit et ouvert à toutes et à tous.

collectifcitoyennormand@laposte.net +33 2 33 96 07 31

dernière mise à jour : 2021-08-04