2023-03-01 – 2023-03-29

Lot-et-Garonne EUR Dessins de Lolmède :

Laurent Lolmède est un auteur de bande-dessinée qui a pris son quotidien comme sujet presque exclusif de son oeuvre.

– Il remplit des carnets de situations croquées sur le vif, de scènes de genre observées dans la rue, dans les bars.

– Sa curiosité porte aussi bien sur le milieu urbain que la rase campagne ou des horizons plus exotiques lors de voyages.

– L’exposition est complétée par la série « Pétages de Plombs et autres faits très divers du confinement » : elle résulte d’une invitation lancée à une cinquantaine de dessinateurs, qui ont été invités à réagir par le dessin à un fait divers insolite noté pendant le confinement dans la presse quotidienne.

Salle Jean Caubet (1er étage) :

– Entrée libre

– Du Lundi au Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h.

– Samedi 9h à 13h.

Exposition de dessins "De l'Air". Dessins de Lolmède : Laurent Lolmède est un auteur de bande-dessinée qui a pris son quotidien comme sujet presque exclusif de son oeuvre.

Centre Culturel, Salle Jean Caubet 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

