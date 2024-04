Exposition de dessins de Francis Hallé, vendredi 14 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-14 08:00 – 20:00

Gratuit : oui

Le botaniste Francis Hallé a consacré sa vie à l’exploration des forêts tropicales et de leur canopée avec son « radeau de cimes », ainsi qu’à l’étude des arbres et de leur architecture. Pour mieux comprendre les forêts et les arbres, il les dessine dans ses cahiers d’observation depuis 60 ans. Des reproductions en grand format de ses plus beaux dessins s’exposent au coeur d’un Arboretum unique en son genre, celui du cimetière parc de Nantes. Ce parc aux larges espaces regroupe une collection de 6 000 espèces d’arbres et arbustes aux feuillages, écorces, floraisons, fructifications les plus diverses. Exposition du 25 mai au 3 novembre 2024