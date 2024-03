Exposition de dessins Aurore Verheyen Place Jean Baptiste Clément Monthermé, mardi 26 mars 2024.

Venez découvrir les magnifiques dessins d’Aurore Verheyen, dessinatrice au crayon de bois et aux feutres à alcool à l’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne, site de Monthermé tout le mois de mars 2024. (du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-03-30

