Chens-sur-Léman Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman, Haute-Savoie Exposition de dessin de Laurent Vernier Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman Catégories d’évènement: Chens-sur-Léman

Haute-Savoie

Exposition de dessin de Laurent Vernier Musée des granges de Servette, 18 septembre 2021, Chens-sur-Léman. Exposition de dessin de Laurent Vernier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des granges de Servette

L’artiste présentera une série de dessins réalisés au stylo à bille et à la peinture acrylique, ayant pour thème les paysages de l’Ain et du Jura dont il cherche à donner un autre regard, une approche plus romantique et mystérieuse.

Parking

Exposition estivale de la saison 2021. Musée des granges de Servette 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman Chens-sur-Léman Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chens-sur-Léman, Haute-Savoie Autres Lieu Musée des granges de Servette Adresse 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman Ville Chens-sur-Léman lieuville Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman