Strasbourg Musée alsacien Bas-Rhin, Strasbourg Exposition de design de l’association IDeE au Musée Alsacien Musée alsacien Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Exposition de design de l’association IDeE au Musée Alsacien Musée alsacien, 18 septembre 2021, Strasbourg. Exposition de design de l’association IDeE au Musée Alsacien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée alsacien

### Exposition de design de l’association IDeE au Musée Alsacien. Exposition de design de l’association IDeE au Musée Alsacien : depuis plus de 10 ans, l’association IDeE oeuvre à la promotion du design en associant des savoir-faire locaux aux compétences de designers. En 2021, c’est le matériau bois – et plus particulièrement le hêtre – qui a été le sujet central de son travail. En partenariat avec le parc naturel des Vosges du Nord et des professionnels de la filière bois de la région, l’exposition accueillie par le Musée Alsacien, présentera les objets que les compétences croisées, échanges de connaissances et rencontres humaines ont fait naitre.

Gratuit. Entrée libre.

Exposition de design de l’association IDeE au Musée Alsacien. Musée alsacien 23-25 quai Saint Nicolas, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Musée alsacien Adresse 23-25 quai Saint Nicolas, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Musée alsacien Strasbourg