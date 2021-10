Ramonville-Saint-Agne École municipale d'enseignements artistiques de Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Exposition de dentelles et broderies École municipale d’enseignements artistiques de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Exposition de dentelles et broderies
École municipale d'enseignements artistiques de Ramonville, 8 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

du lundi 8 novembre au jeudi 18 novembre à École municipale d’enseignements artistiques de Ramonville

Cette exposition visible dans les locaux de l’Émear a été possible grâce à la collaboration de l’association Los Amigos de Ramonville en Zuera. L’exposition d’une grande qualité propose des pièces réalisées au fuseau ayant nécessité une grande dextérité de la part de la dentelière. ### Vernissage **Lundi 8 novembre à 18h** **Emear** **2 allée Nicolas de Condorcet** Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre

Du 9 au 19 novembre, le comité de jumelage expose dentelles, broderies, travaux d’aiguille et peinture sur tissu, réalisés par l’association du 3e âge de Zuera en Espagne. École municipale d’enseignements artistiques de Ramonville 2 allée Nicolas-de-Condorcet 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T18:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00

