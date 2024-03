Exposition de David Lapeyronnie Rue du Château Saint-Jean-de-Côle, lundi 15 juillet 2024.

J’ai vraiment commencé la photographie en 2005 lors d’un voyage en Namibie ;

Je suis autodidacte, j’ai appris par mes lectures et au fur et à mesure de mes sorties ;

Lors que je peux, je me consacre à la photo nature, proxi et macro d’insectes et fleurs (orchidées principalement), animalier (mammifères, oiseaux, reptiles) et paysage pour illustrer les endroits où je photographie mes sujets ; Je souhaite montrer la beauté et la fragilité de ce qui nous entoure, éveiller les regards, faire connaître ce que les gens ne voient pas ;

L’esthétique, la lumière, l’attitude, l’espèce,… sont des éléments que j’essaie d’intégrer dans mes photos. Avant tout je cherche à retranscrire une émotion que j’ai ressenti ; .

Début : 2024-07-15 10:00:00

fin : 2024-07-28 18:30:00

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine david.lapeyronnie@secotools.com

