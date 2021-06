Exposition de David Hockney Pont-l’Évêque, 12 juin 2021-12 juin 2021, Pont-l'Évêque.

Exposition de David Hockney 2021-06-12 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-26 18:00:00 18:00:00 Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Pont-l’Évêque 14130

« Impressions de 1970 à 2020 ».

David Hockney, né le 9 juillet 1937 à Bradford au Royaume-Uni, est un peintre portraitiste et paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe et théoricien de l’art britannique.

Il vit et travaille en Normandie

lesdominicaines@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/

